Весенняя сессия в Госдуме может ознаменоваться изменениями о прогрессивной шкале налогообложения. Об это рассказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идет о повышении ставки НДФЛ для определенной категории россиян. Новую сумму будут оплачивать те, чей годовой доход дошел до одного миллиона рублей и превысил его.

- Очевидно, это позволит наполнить наш бюджет, - сообщил Аксаков журналистам. - Уверен, что Госдума уже в весеннюю сессию эти инициативы пропишет в законе налоговом. Соответственно те, кто побогаче, будут побольше платить.

Оставшейся суммы, по мнению депутата, буде вполне достаточно для комфортной жизни. Средняя сумма заработка при таком годовом доходе должна составить чуть больше 80 тысяч рублей в месяц.