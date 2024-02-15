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В России могут отменить подоходный налог для тех, кто получает небольшую зарплату
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:49

В России могут отменить подоходный налог для тех, кто получает небольшую зарплату

Новый закон предложили в Госдуме депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Чиновники считают, что стоит отменить подоходный налог для тех граждан, чья заработная плата не превышает 30 тысяч рублей.

- Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства, - приводят депутаты аргументы. - Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тыс. рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты.

Чиновники уверены, что брать подоходный налог при таких условиях нельзя, а снижение налоговой нагрузки поможет людям поправить свое финансовое положение и улучшить качество жизни.

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