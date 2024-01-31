Специалисты Минфина поделились цифрами налога на сверхприбыль. Как выяснилось, за 2023 год компании уплатили 315,5 миллиардов, еще 3,3 миллиарда поступили в бюджет в 2024 году. Налоги должны были быть уплачены не позднее 28 января.
- Налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется,- говорится в сообщении Министерства финансов РФ.
Полученные средства будут направлены на поддержку социальной сферы и реализацию госпрограмм.
Налог на сверхприбыль должны были выплатить компании, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала один миллиард рублей.
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