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Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 2:05

Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль

Специалисты Минфина поделились цифрами налога на сверхприбыль. Как выяснилось, за 2023 год компании уплатили 315,5 миллиардов, еще 3,3 миллиарда поступили в бюджет в 2024 году. Налоги должны были быть уплачены не позднее 28 января.

- Налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется,- говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

Полученные средства будут направлены на поддержку социальной сферы и реализацию госпрограмм.

Налог на сверхприбыль должны были выплатить компании, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала один миллиард рублей.

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