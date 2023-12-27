Глава Министерства финансов России Антон Силуанов поделился достижениями на сборе налогов на сверхприбыль. По его словам, в показатели оказались выше, чем ожидали эксперты. На данный момент отметка достигла 315 млрд рублей.

- На сегодняшний день эта цифра - 315 млрд - уже поступила в федеральный бюджет от этого налога, - сообщил чиновник во время интервью.

Изначально аналитики рассчитывали на 300 млрд, но год еще не кончился, а цифра уже превышена. За счет этого бюджет получит дополнительные средства на реализацию планов в 2024 год, а дефицит бюджета в нынешнем году может быть меньше 1,5% ВВП.