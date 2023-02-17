Минфин РФ рассчитывает получить от бизнеса приблизительно 300 млрд рублей в качестве единоразовой выплаты в бюджет сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора, малого и среднего бизнеса в этой выплате не предполагается. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с той части прироста финансового результата за последние годы. Пока рассматриваются 2022 и 2021 год по сравнению с 2019 и 2020", — сказал глава Минфина.

Так же Силуанов добавил, что не рассматривается вопрос участия малого бизнеса и также нефтегазового сектора, потому что на эти сектора в последнее время и так централизуют часть дополнительной государственной ренты.