Закон, который ранее был принят Госдумой, теперь подписан Президентом России Владимиром Путиным. Точки общепита, где разливают алкоголь у регионов будет право самим контролировать, регулировать их деятельность и закрывать, если потребуется.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал RT: "Важно, чтобы вот эти лазейки у отдельных мошенников были нивелированы и ликвидированы. Так называемые "наливайки", по сути, это квазиобщепиты, у которых основная маркетинговая и экономическая цель — продажа алкогольной продукции ночью. На юридическом языке это называется заведомо нарушением законодательства".