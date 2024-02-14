Закон, который ранее был принят Госдумой, теперь подписан Президентом России Владимиром Путиным. Точки общепита, где разливают алкоголь у регионов будет право самим контролировать, регулировать их деятельность и закрывать, если потребуется.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал RT: "Важно, чтобы вот эти лазейки у отдельных мошенников были нивелированы и ликвидированы. Так называемые "наливайки", по сути, это квазиобщепиты, у которых основная маркетинговая и экономическая цель — продажа алкогольной продукции ночью. На юридическом языке это называется заведомо нарушением законодательства".
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