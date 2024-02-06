Комитет Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам одобрил законопроект, который право запрещать "наливайки" региональным властям.
Ранее, 1 февраля, Госдума России ввела ограничения на торговлю разливными алкогольными напитками в местах общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.
Теперь власти регионов будут вводить свои правила для торговцев таким алкоголем. Это касается пива, сидра и другого алкоголя. Речь про торговлю горячительными напитками в ресторанах, барах, кафе, буфетах.
Новый закон также позволит властям ограничивать время продажи алкоголя в местах общественного питания, если точка торговли находится в жилых домах или рядом.
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