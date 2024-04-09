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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:24

Суд отказался удовлетворить иск в 1 миллиард рублей с организаторов "голой вечеринки"

Лефортовский суд Москвы отказался взыскать 1 миллиард рублей с организаторов "голой вечеринки". Иск жителя Тюмени Юрия Рябцева остался без положительного ответа. Рябцев подал иск в 1 миллиард рублей, чтобы привлечь таким образом к ответственности организаторов "голой вечеринки", но отметил, что готов отказаться от него, если участникам СВО разрешат приходить в "Мутабор" ( клуб, где проходила вечеринка) на льготной основе.

"Голая вечеринка" была организована по инициативе телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. На вечеринке было множество известных гостей в скандальных нарядах: от Ксении Собчак до Филиппа Киркорова. Мероприятие вызвало широкий резонанс как в обществе, так и среди других известных личностей. Многие осудили действия звёзд, что привело к публичным извинениям самой Ивлеевой и ее гостей.

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