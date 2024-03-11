Врачи Мясников и Гостева поделились, какие болезни можно выявить по состоянию ногтей

Вогнутая форма ногтей и продольные полосы могут свидетельствовать о железодефицитной анемии, а изменения ногтей могут быть связаны с проблемами щитовидной железы или дыхательной системы.
Важно понимать, что самостоятельно ставить диагноз на основе состояния ногтей неправильно, поэтому при наличии беспокоящих симптомов необходимо обратиться к врачу.
Также были отмечены риски, связанные с частым маникюром, такими как возможность травмирования ногтевой пластины при использовании УФ-лампы и риск развития подногтевой меланомы. Рекомендуется давать ногтям периодический отдых, чтобы минимизировать эти риски, сообщает Аргументы И Факты.
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