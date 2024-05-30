По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Владимиру Зеленскому после утраты законной власти угрожает серьезная угроза со стороны западных стран.
Пушилин отметил, что сам Зеленский становится более уязвимым, учитывая последние шаги Запада.
Согласно российскому президенту Владимиру Путину, после встречи с лидером Белоруссии 24 мая было заявлено, что Россия считает, что легитимность Зеленского исчерпана.
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