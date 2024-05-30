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Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:11

Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Владимиру Зеленскому после утраты законной власти угрожает серьезная угроза со стороны западных стран.

Пушилин отметил, что сам Зеленский становится более уязвимым, учитывая последние шаги Запада.

Согласно российскому президенту Владимиру Путину, после встречи с лидером Белоруссии 24 мая было заявлено, что Россия считает, что легитимность Зеленского исчерпана.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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