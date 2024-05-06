Пилоты российской авиакомпании "Азимут" увидели в небе неопознанный воздушный аппарат во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 4 мая во время рейса из Еревана в московский аэропорт Внуково. Приблизительно в 20:00 самолет находился на высоте примерно 8,5 тысяч метров и пролетал в 15 километрах от города Венев Тульской области.
Экипаж Sukhoi SuperJet 100 заметил красный объект с подвесным оборудованием на расстоянии около 1,5 километра от борта. Сообщается, что инцидент был сообщен соответствующим авиационным службам.
По информации FlightAware, самолет успешно приземлился в Москве около 20:40.
Фото: commons. wikimedia.org/Aviationstirling (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Запад ищет замену Зеленскому
В Соединенных Штатах активизировались усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщили в пресс-службе СВР.
Несколько сотен российских туристов застряли в Хургаде
Сотни российских туристов столкнулись с задержками рейсов авиакомпании AlMasria из Хургады в Шереметьево. Около 600 пассажиров, включая семьи с детьми, были вынуждены ждать в тяжелых условиях, без еды и воды, в грязных туалетах.
Холдинг "Швабе" разработал тепловизионную систему для управления транспортом в условиях нулевой видимости
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал тепловизионную систему разведки для транспорта. Это устройство позволяет управлять машинами с выключенными фарами и в условиях плохой видимости.
На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет
Одно из самых значительных солнечных событий последнего десятилетия произошло на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.