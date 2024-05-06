Пилоты российской авиакомпании "Азимут" увидели в небе неопознанный воздушный аппарат во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.



Инцидент произошел 4 мая во время рейса из Еревана в московский аэропорт Внуково. Приблизительно в 20:00 самолет находился на высоте примерно 8,5 тысяч метров и пролетал в 15 километрах от города Венев Тульской области.

Экипаж Sukhoi SuperJet 100 заметил красный объект с подвесным оборудованием на расстоянии около 1,5 километра от борта. Сообщается, что инцидент был сообщен соответствующим авиационным службам.

По информации FlightAware, самолет успешно приземлился в Москве около 20:40.

Фото: commons. wikimedia.org/Aviationstirling (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)