Исследование показало, что вирус гепатита может стать провоцирующим фактором для развития множественной миеломы

Множественная миелома — это форма злокачественной опухоли, вызывающей образование аномальных клеток, производящих антитела для борьбы с инфекциями. Исследование включало 54 пациента с гепатитами B и C, у которых была выявлена моноклональная гаммапатия, предшествующая множественной миеломе.
Ученые предполагают, что избыток антител, борющихся с гепатитом, может быть связан с развитием множественной миеломы. Дополнительные исследования на 1300 пациентах с множественной миеломой и гепатитами подтвердили, что противовирусные препараты повышают вероятность выживания. Вывод исследования подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью у пациентов с гепатитами B и C для предотвращения дополнительных негативных последствий, сообщает Вечерняя Москва.
Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру
Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года.
Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США
Грузинский боец легчайшего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате Мераб Двалишвили поделился, что его кошелек был похищен из его автомобиля в Лас-Вегасе.
Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла
В современных условиях, согласно рекомендациям автоэксперта Александра Носко, промывка системы смазки двигателя при замене масла становится необходимой лишь в определенных ситуациях.
Российские ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
Российские ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук предупредили о надвигающейся магнитной буре, которая ожидается 23 января.