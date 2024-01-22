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Исследование показало, что вирус гепатита может стать провоцирующим фактором для развития множественной миеломы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:47

Исследование показало, что вирус гепатита может стать провоцирующим фактором для развития множественной миеломы

Множественная миелома — это форма злокачественной опухоли, вызывающей образование аномальных клеток, производящих антитела для борьбы с инфекциями. Исследование включало 54 пациента с гепатитами B и C, у которых была выявлена моноклональная гаммапатия, предшествующая множественной миеломе.

Ученые предполагают, что избыток антител, борющихся с гепатитом, может быть связан с развитием множественной миеломы. Дополнительные исследования на 1300 пациентах с множественной миеломой и гепатитами подтвердили, что противовирусные препараты повышают вероятность выживания. Вывод исследования подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью у пациентов с гепатитами B и C для предотвращения дополнительных негативных последствий, сообщает Вечерняя Москва.

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