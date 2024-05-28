В беседе с корреспондентом "Газеты.ru", эндокринолог Лира Гаптыкаева рассказала, что определённые продукты, включая мясо, содержат важный микроэлемент для женского здоровья — железо.
Она пояснила, что дефицит этого элемента может нарушить синтез гемоглобина, ответственного за передачу кислорода по всему организму.
Медик отметила, что женщины могут поддержать уровень железа в организме, включив в свой рацион пищу, такую как мясо, печень, птица, рыба и яйца. Гаптыкаева также подчеркнула важность употребления продуктов, богатых фолиевой кислотой, таких как шпинат, арахис, свекла и печень.
Фото:unsplash.com/prastikaher(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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