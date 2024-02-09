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Украина формирует план на тот случай, если помощь от Запада так и не прибудет
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:24

Украина формирует план на тот случай, если помощь от Запада так и не прибудет

Издание Bloombergопубликовало информацию о том, что делать в случае отказа США от дальнейшей помощи. Финансовая стратегия должна помочь сохранить финансовую поддержку от МВФ. Документы хотят представить сотрудникам Фонда на следующей неделе - в это время представители должна приехать в Киев.

Анонимные источники рассказали, что в плане указаны гарантии кредитоспособности Украины. Именно они - главное условие при выдаче кредитов. Киев планирует взять сумму в 15,6 миллиардов долларов в случае, если помощь от США так и не придет.

МВФ уже имеет представление о нуждах Украины. Примерная цифра на 2024 год составляет 42 миллиардов долларов, 32 из которых должны передать страны-союзники.

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