Издание Bloombergопубликовало информацию о том, что делать в случае отказа США от дальнейшей помощи. Финансовая стратегия должна помочь сохранить финансовую поддержку от МВФ. Документы хотят представить сотрудникам Фонда на следующей неделе - в это время представители должна приехать в Киев.
Анонимные источники рассказали, что в плане указаны гарантии кредитоспособности Украины. Именно они - главное условие при выдаче кредитов. Киев планирует взять сумму в 15,6 миллиардов долларов в случае, если помощь от США так и не придет.
МВФ уже имеет представление о нуждах Украины. Примерная цифра на 2024 год составляет 42 миллиардов долларов, 32 из которых должны передать страны-союзники.
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