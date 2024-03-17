За три дня выборов Президента РФ МВД возбудило 61 уголовное дело. Административных протоколов правоохранители составили 155 штук. В общей сложности 1,4 тыс. заявлений и сообщений о правонарушениях и преступлениях, соообщает ТАСС.

Несколько случаев порчи бюллетеней было зафиксировано в разных регионах России. Доверчивые граждане, которых дистанционно вербовали украинские спецслужбы и мошенники, пытались пронести на участки и повредить бюллетени в урнах для голосования, засняв это на видео.

В 2024 году был учтен опыт прошлых президентских выборов, когда приходили массовые сообщения о минировании избирательных участков в 2018 году с целью срыва выборов.







