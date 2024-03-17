За три дня выборов Президента РФ МВД возбудило 61 уголовное дело. Административных протоколов правоохранители составили 155 штук. В общей сложности 1,4 тыс. заявлений и сообщений о правонарушениях и преступлениях, соообщает ТАСС.
Несколько случаев порчи бюллетеней было зафиксировано в разных регионах России. Доверчивые граждане, которых дистанционно вербовали украинские спецслужбы и мошенники, пытались пронести на участки и повредить бюллетени в урнах для голосования, засняв это на видео.
В 2024 году был учтен опыт прошлых президентских выборов, когда приходили массовые сообщения о минировании избирательных участков в 2018 году с целью срыва выборов.
Вице-спикер парламента Сербии сказал о большом внимании к выборам в России
Йован Янич: "Сербия сквозь века сохраняет близкие отношения с Россией, и ей важно, чтобы Россия развивалась в мире и боролась за идеалы, за которые она определилась".
Сколько россиян на Олимпийских играх-2024 сможет принять участие сообщил МОК
Возможно, что некоторые из предполагаемых к участию спортсменов и сами откажутся от игры на таких условиях.
Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны
Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.
Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее
Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности.