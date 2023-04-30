НЭО больше года не может наладить своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок

Санкт-Петербург продолжает "тонуть" в горах мусора. Невский экологический оператор (НЭО) до сих пор не смог организовать своевременный вывоз отходов. В результате дворы домов завалены мусором, который не поместился в контейнеры.

Петербуржцы продолжают заваливать портал Смольного "Наш Санкт-Петербург" жалобами на неудовлетворительное санитарное и техническое состояние контейнерных площадок по всему городу. Только за минувшую неделю на сайте появилось порядка 120 соответствующих обращений, которые на сегодняшний день находятся в статусе "на рассмотрении".

Так, житель Центрального района сообщил о мусоре на контейнерной площадке по адресу: Загородный проспект, дом 9, литера А.

"Мусор на контейнерной площадке", - указала женщина по имени Мария.

Об аналогичной проблеме сообщила жительница Невского района по имени Олеся. Женщина потребовала убрать мусор с контейнерной площадки по адресу: улица Бабушкина, дом 89а, литера А.

"Не вывозят мусор с контейнерной площадки, рядом с зданием Бабушкина 89А", - рассказала Олеся.

Не лучше дела с уборкой контейнерных площадок обстоят и в Центральном районе. Местный житель по имени Егор сообщил, что возле дома №46 на улице Гороховой не вывозится мусор.

"Площадка не убрана", - указал Егор.

Житель Фрунзенского района по имени Антон пожаловался, что возле его дома также не убирается площадка для мусора, расположенная по адресу: Лиговский проспект, дом 183, литера Г.

"Между домами 183Г, В и 171Б находится единственный на несколько домов вокруг мусорный контейнер, он давно не вывозился, мусор в мешках и рядом. Просим принять меры", - сообщил Антон.

Аналогичные проблемы фиксируются и в Невском районе. Так, местный житель по имени Павел поделился фотографиями заваленной мусором контейнерной площадки по адресу: улица Седова, дом 89, корпус 6, литера А.

"Контейнерная площадка не обслуживается должным образом (не вывозится вовремя мусор) вследствие этого на десятки метров вокруг всё закидано мусором", - рассказал Павел.

Стоит отметить, что проблемы с вывозом мусора фиксируются в Петербурге с начала 2022 года, когда в городе стартовала так называемая мусорная реформа. На Невского экологического оператора возложили ответственность за утилизацию мусора, однако компания не смогла справиться с объемом работ. В результате петербуржцы больше года продолжают заваливать администрацию губернатора Александра Беглова жалобами, однако никакой реакции от чиновников не последовало до сих пор.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что НЭО продолжает перекладывать ответственность за несвоевременный вывоз мусора на жителей Петербурга.