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Ученые из Польши провели исследование музыкальных предпочтений людей с ПРЛ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:48

Ученые из Польши провели исследование музыкальных предпочтений людей с ПРЛ

Исследование, опубликованное в журнале "Psychology of Music" (POM), утверждает, что у людей с пограничным расстройством личности (ПРЛ) наблюдается низкая склонность к прослушиванию панк-рока.

Психологи из Польши провели анализ данных 549 участников и обнаружили, что те, кто проявляет более серьезные симптомы ПРЛ, предпочитают сложные музыкальные жанры, такие как классика или джаз, в ущерб более интенсивным стилям, например, хеви-металу или панк-року.

Кроме того, ученые выяснили, что тяжесть симптомов ПРЛ коррелирует с тем, как люди воспринимают функции музыки. Участники исследования с более выраженными симптомами ПРЛ оценивают музыку меньше за ее способность способствовать самопониманию и социальным связям. Это исследование добавляет новые данные к пониманию влияния психических расстройств на музыкальные предпочтения и восприятие музыки, сообщает SM.News.

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