Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела

Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма. Например, тяжелый рок активизирует кровообращение и ускоряет сердечный ритм, в то время как агрессивная музыка негативно воздействует на мозг и нервную систему.

В ходе исследования финские специалисты пригласили добровольцев из Китая и Северной Америки для прохождения серии испытаний, выявив, что национальность не играет роли в данном контексте. Отмечено, что музыка способна объединять людей различных национальностей и возрастных групп. Эксперименты показали, что люди разного возраста, культурного происхождения и национальности реагируют единообразно на прослушивание определенной композиции, выражая это, например, через общее начало танца, сообщает МедЗдрав.Инфо.