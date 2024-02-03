Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела

Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма. Например, тяжелый рок активизирует кровообращение и ускоряет сердечный ритм, в то время как агрессивная музыка негативно воздействует на мозг и нервную систему.
В ходе исследования финские специалисты пригласили добровольцев из Китая и Северной Америки для прохождения серии испытаний, выявив, что национальность не играет роли в данном контексте. Отмечено, что музыка способна объединять людей различных национальностей и возрастных групп. Эксперименты показали, что люди разного возраста, культурного происхождения и национальности реагируют единообразно на прослушивание определенной композиции, выражая это, например, через общее начало танца, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае
В последнее время китайский автомобильный рынок переживает бурный рост, превосходя по объемам продаж российский. В августе 2023 года китайцы купили около 2 миллионов новых автомобилей, в то время как Россия за весь 2023 год достигла 815 тысяч проданных машин.
Ученые из США обучили ИИ языку через глаза и уши младенца
Команда исследователей из Нью-Йоркского университета провела уникальный эксперимент, обучив мультимодальную систему искусственного интеллекта (ИИ) с использованием видеозаписей и аудиофрагментов из жизни младенца.
Ученые предложили гипотезу "темного леса" в качестве объяснения отсутствия контактов с инопланетянами
Парадокс Ферми, который поднимал вопрос о том, почему человечество не обнаруживает признаков инопланетной жизни, подтолкнул к формулировке новой теории.
Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера
Исследование включало 438 австралийцев, среди которых 108 страдали от данного заболевания. В течение более 17 лет ученые отслеживали их пищевые привычки и образ жизни.