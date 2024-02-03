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Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:06

Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела

Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма. Например, тяжелый рок активизирует кровообращение и ускоряет сердечный ритм, в то время как агрессивная музыка негативно воздействует на мозг и нервную систему.

В ходе исследования финские специалисты пригласили добровольцев из Китая и Северной Америки для прохождения серии испытаний, выявив, что национальность не играет роли в данном контексте. Отмечено, что музыка способна объединять людей различных национальностей и возрастных групп. Эксперименты показали, что люди разного возраста, культурного происхождения и национальности реагируют единообразно на прослушивание определенной композиции, выражая это, например, через общее начало танца, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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