Поклонники Бритни Спирс вытеснили Тимберлейка из топа Apple Music

Поклонники Бритни Спирс добились того, что новая песня ее экс-избранника Джастина Тимберлейка "Selfish" была вытеснена из топа Apple Music. Это произошло после того, как фанаты Спирс предположили, что песня Тимберлейка посвящена самой певице, основываясь на рассказах Спирс в ее недавних мемуарах об отношениях с ним.

Старый трек Бритни Спирс с тем же названием "Selfish", выпущенный в 2011 году, поднялся на первое место в чарте Apple благодаря усилиям ее фанатов, сообщает Газета.Ру.