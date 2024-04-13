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Диетолог Стародубова предупредила об опасностях, связанных с употреблением грибов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:21

Диетолог Стародубова предупредила об опасностях, связанных с употреблением грибов

Диетолог Антонина Стародубова подчеркнула, что грибы требуют серьезных усилий для переваривания со стороны ЖКТ и чрезмерное употребление может привести к его нарушениям. Рекомендуется употреблять грибы умеренно — не более двух раз в неделю, порция не должна превышать 100-120 граммов.

Грибы следует исключить из рациона при хронических заболеваниях ЖКТ, проблемах с печенью и почками, и не рекомендуется давать грибы детям-дошкольникам или пожилым людям. Стародубова также отмечает, что грибы могут впитывать тяжелые металлы и другие вредные вещества из почвы, что делает непроверенное употребление грибов рискованным из-за возможной интоксикации. Употребление старых грибов также не рекомендуется из-за отсутствия полезных веществ и наличия только тяжелой для пищеварения клетчатки, сообщает МедикФорум.

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