Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.02.2024 : 90,2299
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.02.2024 : 97,4009
Исследователи выделили грибы, обладающие противораковыми свойствами
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:58

Исследователи выделили грибы, обладающие противораковыми свойствами

В результате проведенного исследования ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии выявили противораковые свойства у белых грибов (Boletus edulis) и шампиньонов (Agaricus bisporus). Методом анионообменной хроматографии они изучили микроРНК этих грибов, выявив уникальные фракции BEDA и BEDB в белых грибах, а также фракцию ABIA в шампиньонах.

Сравнив потенциальную противораковую активность с Cantharellus cibarius (лисички), ранее известной своими свойствами подавления раковых клеток, ученые обнаружили, что ABIA способна снижать жизнеспособность раковых клеток в концентрации 50 мкг/мл. Однако более высокие дозировки ABIA оказались цитотоксичными для нормальных клеток. Также фракция BEDB в белых грибах продемонстрировала противораковые свойства.

Отмечается необходимость дальнейших исследований для выявления механизмов, лежащих в основе противоопухолевой активности данных грибов, сообщает Газета.Ру.

Мир

Крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II запущена в Китае

Крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II запущена в Китае

В Китае начала свою работу крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II, предназначенная для изучения темной материи (ТМ) — загадочного компонента Вселенной, невидимого для наблюдений.

Читать полностью
Автор санкций США Элизабет Розенберг ушла в отставку

Автор санкций США Элизабет Розенберг ушла в отставку

По данным агентства Bloomberg, Элизабет Розенберг, помощница главы Минфина США, активно готовившая санкции против РФ, покинула свой пост и ушла работать в частный сектор.

Читать полностью

Общество

В РФ разработали инновационный сервис для владельцев кнопочных телефонов

В РФ разработали инновационный сервис для владельцев кнопочных телефонов

В России создан инновационный сервис под названием "Этикетка", разработанный специалистами компании Билайн. Этот сервис предназначен для защиты владельцев кнопочных телефонов от спама и мошенничества. Тестирование успешно завершилось в декабре, и сервис полноценно начнет свою работу в феврале.

Читать полностью
В Москве созданы комплексы для связи в отдаленных местах

В Москве созданы комплексы для связи в отдаленных местах

Московское правительство, поддерживая столичные компании, способствует разработке инновационных продуктов, включая устройства для обеспечения мобильной связи в отдаленных и труднодоступных местах.

Читать полностью

Новости