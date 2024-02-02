Исследователи выделили грибы, обладающие противораковыми свойствами

В результате проведенного исследования ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии выявили противораковые свойства у белых грибов (Boletus edulis) и шампиньонов (Agaricus bisporus). Методом анионообменной хроматографии они изучили микроРНК этих грибов, выявив уникальные фракции BEDA и BEDB в белых грибах, а также фракцию ABIA в шампиньонах.

Сравнив потенциальную противораковую активность с Cantharellus cibarius (лисички), ранее известной своими свойствами подавления раковых клеток, ученые обнаружили, что ABIA способна снижать жизнеспособность раковых клеток в концентрации 50 мкг/мл. Однако более высокие дозировки ABIA оказались цитотоксичными для нормальных клеток. Также фракция BEDB в белых грибах продемонстрировала противораковые свойства.

Отмечается необходимость дальнейших исследований для выявления механизмов, лежащих в основе противоопухолевой активности данных грибов, сообщает Газета.Ру.