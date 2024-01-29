Минприроды России предложило обязать бизнес заботиться о краснокнижных грибах

Минприроды России предложило законопроект, который предполагает классификацию краснокнижных грибов как редких растений, обеспечивая им законодательную защиту. В рамках предложенных изменений к федеральному закону об охране окружающей среды, бизнес, действующий на территориях, где обитают эти грибы, обязан разрабатывать и внедрять меры по их охране.

Однако законопроект предусматривает возможность "изъятия" грибов для капитального строительства в исключительных случаях.

Несмотря на поддержку научных организаций, эксперты высказывают опасения относительно потенциального воздействия закона на состояние краснокнижных грибов и их среды обитания, предлагая рассмотреть альтернативные варианты строительства, сообщает В Татарстане.