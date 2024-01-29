Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 89,609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 96,9777
Минприроды России предложило обязать бизнес заботиться о краснокнижных грибах
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:11

Минприроды России предложило обязать бизнес заботиться о краснокнижных грибах

Минприроды России предложило законопроект, который предполагает классификацию краснокнижных грибов как редких растений, обеспечивая им законодательную защиту. В рамках предложенных изменений к федеральному закону об охране окружающей среды, бизнес, действующий на территориях, где обитают эти грибы, обязан разрабатывать и внедрять меры по их охране.

Однако законопроект предусматривает возможность "изъятия" грибов для капитального строительства в исключительных случаях.

Несмотря на поддержку научных организаций, эксперты высказывают опасения относительно потенциального воздействия закона на состояние краснокнижных грибов и их среды обитания, предлагая рассмотреть альтернативные варианты строительства, сообщает В Татарстане.

Мир

Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям

Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям

Исследование, проведенное британскими нейрофизиологами и психологами в рамках проекта Protect, выявило, что занятия музыкой оказывают положительное влияние на память и когнитивные способности пожилых людей.

Читать полностью
Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников

Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников

Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали параметры нового соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Читать полностью

Общество

Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы

Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы

Ранее применяемая радикальная операция по удалению груди уступила место сохранению молочной железы, существенно уменьшая необходимость в хирургическом вмешательстве. Евстратов отметил, что развитие этого направления позволяет не только удалять опухоль, но и сохранять естественную форму молочной железы.

Читать полностью
Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию

Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию

В программе "О самом главном" Александр Мясников подчеркнул важность темы аритмии, обозначив ее как интересную и важную для всех.

Читать полностью

Новости