Минприроды России предложило обязать бизнес заботиться о краснокнижных грибах

Минприроды России предложило законопроект, который предполагает классификацию краснокнижных грибов как редких растений, обеспечивая им законодательную защиту. В рамках предложенных изменений к федеральному закону об охране окружающей среды, бизнес, действующий на территориях, где обитают эти грибы, обязан разрабатывать и внедрять меры по их охране.
Однако законопроект предусматривает возможность "изъятия" грибов для капитального строительства в исключительных случаях.
Несмотря на поддержку научных организаций, эксперты высказывают опасения относительно потенциального воздействия закона на состояние краснокнижных грибов и их среды обитания, предлагая рассмотреть альтернативные варианты строительства, сообщает В Татарстане.
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