Патриотическая акция в Москве на фасаде Музея победы — 200 метровая световая инсталляция зажглась с наступлением темного времени суток. Эта акция началась сразу после того закрылись избирательные участки по стране. Слова "Россия. Путин. Победа" — такие слова появились под музыку государственного гимна России. Фото и видео этой акции распространились в СМИ и соцсетях.

После обработки более половину бюллетеней, Владимир Путин набрал более 87% голосов.





