Патриотическая акция в Москве на фасаде Музея победы — 200 метровая световая инсталляция зажглась с наступлением темного времени суток. Эта акция началась сразу после того закрылись избирательные участки по стране. Слова "Россия. Путин. Победа" — такие слова появились под музыку государственного гимна России. Фото и видео этой акции распространились в СМИ и соцсетях.
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