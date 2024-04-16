19 апреля в Музее археологии Москвы пройдет выставка, посвященная древним славянам

В Музее археологии Москвы пройдет выставка, посвященная древним славянам. Выставка подробно и детально расскажет посетителям о жизни славянских племен вятичей и кривичей. Среди экспонатов музея можно будет увидеть и подлинную печать Владимира Мономаха.

Помимо всего прочего, в качестве экспонатов будут представлены ювелирные украшения древних славян, серебрянные монеты, скандинавская застежка, новгородская берестяная грамота.

Выставка откроется 19 апреля и станет одной из самых крупных культурных событий в этом году в Москве. Некоторые экспонаты имеют огромную ценность и будут представлены посетителям впервые.