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19 апреля в Музее археологии Москвы пройдет выставка, посвященная древним славянам
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:42

19 апреля в Музее археологии Москвы пройдет выставка, посвященная древним славянам

В Музее археологии Москвы пройдет выставка, посвященная древним славянам. Выставка подробно и детально расскажет посетителям о жизни славянских племен вятичей и кривичей. Среди экспонатов музея можно будет увидеть и подлинную печать Владимира Мономаха.

Помимо всего прочего, в качестве экспонатов будут представлены ювелирные украшения древних славян, серебрянные монеты, скандинавская застежка, новгородская берестяная грамота.

Выставка откроется 19 апреля и станет одной из самых крупных культурных событий в этом году в Москве. Некоторые экспонаты имеют огромную ценность и будут представлены посетителям впервые.

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