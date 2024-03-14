В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей

В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.

Помимо новейшей современной экспозиции, в музей завезли партию микшеров, кондиционеров и другое оборудование для помещений внутри каждой выставки.

Мультимедийные технологии стали обыденным делом для многих российских и мировых музеев, так как благодаря интерактивным книгам, виртуальному воссозданию каких-либо музейных экспонатов можно получить необходимые всесторонние представления и необычайный опыт погружения в ту или иную эпоху.