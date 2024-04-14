Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития. Архитектурная фирма Luca Curci Architects совместно с международной командой дизайнеров предложила концепцию плавающего музея, сочетающего историю стекла с современными экспериментами и вдохновленного венецианской практикой выдувания стекла.
Музей будет представлять собой не только выставочное пространство, но и архитектурное произведение искусства, преобразующее воду, на которой он будет стоять, в холст для художественного самовыражения. Визуальные эффекты, сгенерированные ИИ, будут отражать различные настроения и создавать ощущение движения, подчеркивая важность послания музея о проблеме изменения климата.
Площадь музея составит 3800 квадратных метров, и его концепция направлена на реализацию в нескольких городах мира, столкнувшихся с проблемой изменения климата, включая Дубай, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и Пусан. Вместе музей станет местом, где сходятся искусство, природа и традиции, представляя единый баланс в свете современных вызовов, сообщает 4pda.
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