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Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:22

Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития. Архитектурная фирма Luca Curci Architects совместно с международной командой дизайнеров предложила концепцию плавающего музея, сочетающего историю стекла с современными экспериментами и вдохновленного венецианской практикой выдувания стекла.

Музей будет представлять собой не только выставочное пространство, но и архитектурное произведение искусства, преобразующее воду, на которой он будет стоять, в холст для художественного самовыражения. Визуальные эффекты, сгенерированные ИИ, будут отражать различные настроения и создавать ощущение движения, подчеркивая важность послания музея о проблеме изменения климата.

Площадь музея составит 3800 квадратных метров, и его концепция направлена на реализацию в нескольких городах мира, столкнувшихся с проблемой изменения климата, включая Дубай, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и Пусан. Вместе музей станет местом, где сходятся искусство, природа и традиции, представляя единый баланс в свете современных вызовов, сообщает 4pda.

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