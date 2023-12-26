В Политехническом музее успешно восстановлена историческая аудитория, открытая в 1877 году

Специалисты воссоздали акустическую систему по технологии XIX века, используя десятки панелей из папье-маше и фрагменты гипса. Эта аудитория, одно из первых в России помещений для научных диспутов, рассчитана на 480 человек и обладает уникальной акустикой без электрического усиления.

Реставраторам удалось также восстановить латунные вентиляционные решетки, двери, архитектурный декор и паркетный пол. Работы по реконструкции музея, начатые в 2013 году, планируется завершить в 2025 году, сообщает ТАСС.