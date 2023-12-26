В Политехническом музее успешно восстановлена историческая аудитория, открытая в 1877 году

Специалисты воссоздали акустическую систему по технологии XIX века, используя десятки панелей из папье-маше и фрагменты гипса. Эта аудитория, одно из первых в России помещений для научных диспутов, рассчитана на 480 человек и обладает уникальной акустикой без электрического усиления.
Реставраторам удалось также восстановить латунные вентиляционные решетки, двери, архитектурный декор и паркетный пол. Работы по реконструкции музея, начатые в 2013 году, планируется завершить в 2025 году, сообщает ТАСС.
Мать-одиночка из Великобритании выиграла в лотерею в 2003 году сумму в £800 тысяч и осталась недовольна
Несмотря на радостный момент победы, за четыре года она оказалась без денег и разочарована произошедшим.
Япония планирует создать в следующем году новую организацию под названием "Форум термоядерной энергетики"
Эта структура объединит частный сектор, правительство и научные круги с целью координации развития термоядерного синтеза. Форум будет заниматься анализом технологических потребностей отрасли, управлением ресурсами участников и предоставлением рекомендаций по правилам безопасности и технологическим стандартам.
"Сибур" расширяет производство импортозамещающего поликарбоната для автопрома
Казаньоргсинтез сообщает о двух новых марках, PC-022URС1 и PC-010URС, предназначенных для изготовления рассеивателей автомобильных фар. Эти марки позволяют полностью заменить импортное сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке.
Исследование выявило, что физическая активность может снизить расходы на медицину более чем на 70%
Исследование, проведенное Университетом Осаки и опубликованное в Journal of Transport & Health, подчеркивает важность физической активности для снижения расходов на медицину.