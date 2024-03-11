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Ученые выявили ген, способный предотвратить разрушение мышц
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:47

Ученые выявили ген, способный предотвратить разрушение мышц

Ученые из университета Умео в Швеции обнаружили, что усиление экспрессии гена fhl2b может предотвращать разрушение мышечных волокон при миодистрофии. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что у рыбок Данио с мышечной дистрофией уровень этого гена повышается в глазных мышцах, что приводит к защите мышц от деградации.

Путем усиления экспрессии гена fhl2b во всех мышечных тканях рыбок с миодистрофией Дюшенна, ученые продемонстрировали увеличение продолжительности жизни и сохранение нормальной мышечной массы у животных.

Открытие указывает на потенциальные новые методы лечения мышечной дистрофии, основанные на манипулировании геном fhl2b. Дополнительные исследования необходимы для разработки терапевтических стратегий, применимых к людям, сообщает Газета.Ру.

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