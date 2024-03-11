Ученые выявили ген, способный предотвратить разрушение мышц

Ученые из университета Умео в Швеции обнаружили, что усиление экспрессии гена fhl2b может предотвращать разрушение мышечных волокон при миодистрофии. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что у рыбок Данио с мышечной дистрофией уровень этого гена повышается в глазных мышцах, что приводит к защите мышц от деградации.
Путем усиления экспрессии гена fhl2b во всех мышечных тканях рыбок с миодистрофией Дюшенна, ученые продемонстрировали увеличение продолжительности жизни и сохранение нормальной мышечной массы у животных.
Открытие указывает на потенциальные новые методы лечения мышечной дистрофии, основанные на манипулировании геном fhl2b. Дополнительные исследования необходимы для разработки терапевтических стратегий, применимых к людям, сообщает Газета.Ру.
Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями
Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.
Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2
Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях.
ФАС России признала компании "Марс" и "Нестле" доминирующими на рынке кормов для кошек и собак
"Марс" и "Нестле" занимают в совокупности 73,1% от всего объема продукции.
В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину
Российские туристы получают отказ в перелете в Аргентину в Turkish Airlines в соответствии с правилами въезда, требующими наличие билетов в обе стороны и бронирование отеля на весь период пребывания.