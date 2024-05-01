В столице Мурманской области, где температура воздуха чуть выше нуля, авария на теплосетях АО "Мурманская ТЭЦ" привела к тому, что почти 20 социально значимых объектов и почти 400 домов находятся без тепла и горячей воды, передает РИА Новости"

Авария устраняется специалистами, однако из-за сложности повреждений конкретные сроки завершения ремонта пока неизвестны.

"Из-за порывов на сетях АО "Мурманская ТЭЦ" от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключено 395 домов и 19 социально значимых объектов", — написал об инциденте Юрий Сердечкин, глава городской администрации.

Теплоснабжение наиболее критически важных объектов, таких как больницы переключены на другие энергоснабжающие организации.

"В настоящее время к Восточной котельной переключили здания Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина", — сказал Сердечкин.



Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)