В столице Мурманской области, где температура воздуха чуть выше нуля, авария на теплосетях АО "Мурманская ТЭЦ" привела к тому, что почти 20 социально значимых объектов и почти 400 домов находятся без тепла и горячей воды, передает РИА Новости"
Авария устраняется специалистами, однако из-за сложности повреждений конкретные сроки завершения ремонта пока неизвестны.
"Из-за порывов на сетях АО "Мурманская ТЭЦ" от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключено 395 домов и 19 социально значимых объектов", — написал об инциденте Юрий Сердечкин, глава городской администрации.
Теплоснабжение наиболее критически важных объектов, таких как больницы переключены на другие энергоснабжающие организации.
"В настоящее время к Восточной котельной переключили здания Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина", — сказал Сердечкин.
Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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