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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:17

Основателю компании "Титан" вынесли приговор за организацию убийства

В Казахстане был объявлен в розыск российский предприниматель Михаил Сутягинский, которого обвиняют в организации убийства в 2002 году.

Казахстанский суд вынес Михаилу Сутягинскому наказание в виде меры пресечения: заключение под стражу.

Сам Сутягинский родился в Казахской ССР, где позже основал компанию «Титан» в 1989 году. Компания имеет множество разных направлений, но основной род деятельности - биотехнологии, производство латекса, синтетического каучука и др. Сейчас организация занимают позицию одной из крупнейших нефтехимических компаний.

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