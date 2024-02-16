Основателю компании "Титан" вынесли приговор за организацию убийства

В Казахстане был объявлен в розыск российский предприниматель Михаил Сутягинский, которого обвиняют в организации убийства в 2002 году.
Казахстанский суд вынес Михаилу Сутягинскому наказание в виде меры пресечения: заключение под стражу.
Сам Сутягинский родился в Казахской ССР, где позже основал компанию «Титан» в 1989 году. Компания имеет множество разных направлений, но основной род деятельности - биотехнологии, производство латекса, синтетического каучука и др. Сейчас организация занимают позицию одной из крупнейших нефтехимических компаний.
Шольц считает, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла
Канцлер отрицает возможность капитуляции Киева.
Президент Украины прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
В течение 3 дней в Мюнхене (Германия) состоится конференция по безопасности. На неё прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, о чём он написал в своём Telegram-канале.
Телеканал "Культура" покажет фильм о выдающихся ученых, получивших Демидовскую премию
На канале "Культура" покажут фильм о выдающихся российских ученых. Премьера фильма запланирована на сегодня в 19:45.
Владимир Путин с рабочим визитом посетил несколько городов Урала
15 февраля в аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) приземлился борт номер один. В столицу Урала с рабочим визитом прилетел президент России Владимир Путин.