Ученые из Китая стараются разгадать тайны мумии леди Синь Чжуй

Открытие гробницы в 1971 году выявило феноменальное состояние тела мумии, оставшегося почти нетронутым временем. Анализы жидкости, обнаруженной в саркофаге, показали высокое содержание ртути, что связывают с поисками эликсира бессмертия в древнем Китае.

Несколько аналогичных захоронений в последующие годы подтвердили аномалию концентрации ртути в растворах, в которых находились тела. Это открытие возрождает интерес к древним поискам эликсира вечной жизни и ставит вопрос о связи между этими практиками и современной наукой, сообщает Planet Today.