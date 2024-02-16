В пятницу, 16-го февраля в 11.30 будет рассмотрен по существу Таганским судом Москвы дело о взыскании с компании МТС суммы в размере 1 млрд руб. за организацию "голой вечеринки". Деньги компания должна будет отправить на поддержку участников специальной военной операции в Украине — в государственный фонд "Защитники Отечества", сообщает РИА "Новости".

Ранее, 12 февраля в Лефортовском суде Москвы был зарегистрирован иск к Владимиру Евтушенкову, главному акционеру АФК "Система", и к Анастасии Ивлеевой, актрису и блогеру. За организацию "голой" вечеринки в столичном клубе "Мутабор" они также должны будут перечислить $1 млрд на поддержку военной спецоперации.