Президент России Владимир Путин рассказал об изменениях, которые коснутся социально зависимых слоев населениях. В частности, речь идет о повышении МРОТ. Уровень минимального размера оплаты труда повлияет и на другие социальные выплаты, сообщают СМИ.
- Размер минимальной заработной платы будем повышать, - сообщи лидер. С этого года он будет уже так существенно повышен
Размеры МРОТ также отразятся и на пособиях - они будут повышаться соразмерно выделенным средствам. Напомним, что сейчас происходит и индексация пенсий - суммы постоянных выплат будут повышаться, начиная с первого февраля.
Офтальмологи из Великобритании предупреждают об опасности популярной техники макияжа глаз
Офтальмологи из Великобритании, Тина Патель и Марк Шелтон, предостерегли от опасности популярного метода нанесения вазелина в уголки глаз для фиксации макияжа. Согласно их заявлениям в Daily Mail, такая практика может вызвать инфекции глаз, кожные заболевания и проблемы со зрением.
Агентство Киодо: число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 236
Мощное землетрясение с магнитудой 7,6 потрясло японскую префектуру Исикава 1 января 2024 года, вызвав угрозу цунами на всем западном побережье страны. В результате бедствия 1175 человек получили различные травмы, 19 человек остаются без связи, а 15,13 тысячи человек находятся в 454 эвакуационных центрах.
Российские ученые разрабатывают нейросеть, предназначенную для выявления рака
Российские ученые из Новгородского университета и Первого Московского государственного медицинского университета разрабатывают нейросеть, предназначенную для выявления и прогнозирования развития раковой опухоли в легких.
Результаты социальных опросов показывают, что для работодателей важно наличие высшего образования у кандидатов
Результаты социальных опросов от портала "Работа.ру" и системы "СберПодбор" свидетельствуют о том, что в России высшее образование продолжает играть ключевую роль при найме персонала. Исследование, в котором участвовали 400 рекрутеров компаний, выявило, что 75% работодателей обращают внимание на наличие высшего образования у кандидатов.