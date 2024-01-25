Президент России Владимир Путин рассказал об изменениях, которые коснутся социально зависимых слоев населениях. В частности, речь идет о повышении МРОТ. Уровень минимального размера оплаты труда повлияет и на другие социальные выплаты, сообщают СМИ.

- Размер минимальной заработной платы будем повышать, - сообщи лидер. С этого года он будет уже так существенно повышен

Размеры МРОТ также отразятся и на пособиях - они будут повышаться соразмерно выделенным средствам. Напомним, что сейчас происходит и индексация пенсий - суммы постоянных выплат будут повышаться, начиная с первого февраля.