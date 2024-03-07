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Государство выделило Фонду Кино в текущем 2024 году 9,4 миллиарда рублей
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 9:59

Государство выделило Фонду Кино в текущем 2024 году 9,4 миллиарда рублей

Бюджет Фонда Кино составил 9,4 миллиарда рублей в текущем 2024 году, заявил председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

Президент РФ Владимир Путин пошёл на встречу киноотрасли в России, увеличив финансирование. Теперь в нынешнем российском прокате кассовые сборы не одного фильма перевалили за миллиард, а сразу пяти картин.

Толстой также отметил, что в 2024 году начнётся кинопроизводство тех проектов, которые были утверждены и получили согласие на финансирование ранее. Этот год будет самым важным в контексте кинопроизводства, именно 2024 будет определяющим для российского кино в 2026-2027.

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