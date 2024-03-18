Картина "Онегин" стала лидером проката в России

Картина российского режиссёра Сарика Андреасяна "Онегин" собрала 170,5 миллионов рублей за первые недели проката. Фильм стал одной из немногих экранизаций романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" наравне с советской лентой 1958 года.
Отличительной чертой фильма является адаптация стихотворного текста и реплик героев под прозу. Сценарист ввёл в повествование персонажа Пушкина, сыгранного Владимиром Вдовиченковым, который изредка появляется в кадре между сценами и читает фрагменты стихов из самого романа.
Премьера фильма "Онегин" состоялась 7 марта 2024 года.
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