Картина "Онегин" стала лидером проката в России

Картина российского режиссёра Сарика Андреасяна "Онегин" собрала 170,5 миллионов рублей за первые недели проката. Фильм стал одной из немногих экранизаций романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" наравне с советской лентой 1958 года.

Отличительной чертой фильма является адаптация стихотворного текста и реплик героев под прозу. Сценарист ввёл в повествование персонажа Пушкина, сыгранного Владимиром Вдовиченковым, который изредка появляется в кадре между сценами и читает фрагменты стихов из самого романа.

Премьера фильма "Онегин" состоялась 7 марта 2024 года.