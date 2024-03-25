Онколог Иванов выделил симптомы рака слюнной железы

Российский врач-онколог Антон Иванов подчеркнул, что рак слюнной железы часто развивается медленно и может долгое время протекать скрыто, без выраженных симптомов. Однако среди основных признаков, требующих немедленного обращения к врачу, врач выделяет уплотнения и припухлости в области щеки, шеи, уха, челюсти или в ротовой полости, а также дискомфорт при жевании, глотании и попытках широко открыть рот, ригидность мимических мышц, отечность и онемение лица.
Факторы риска для развития рака слюнной железы включают облучение, возраст (особенно пожилой возраст), мужской пол, работу на вредных производствах, хроническое воспаление, вызванное травмами и онкогенными вирусами, а также потребление алкоголя, табакокурение и диету с высоким содержанием животных жиров и рафинированных продуктов.
Рак слюнной железы является редким видом онкологии, составляющим менее 5% всех злокачественных опухолей. Прогноз для пациентов зависит от стадии и разновидности опухоли, а также от проводимого лечения, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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