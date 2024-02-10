Стоматолог Рокниан назвала три ранних признака диабета во рту

Стоматолог из Калифорнии, Вивиан Рокниан, подчеркивает важность обращения внимания на состояние рта, так как он может давать подсказки об общем здоровье и риске развития диабета. Она выделяет три основных признака диабета, которые могут проявиться во рту: трещины на языке, сухость рта и покраснение десен.

Эксперт призывает обратиться к врачу при обнаружении хотя бы одного из этих признаков, а также рекомендует проверить уровень сахара в крови. Кроме того, стоматолог предупреждает о других возможных признаках диабета, таких как частое мочеиспускание, потеря веса, зуд в области половых органов и затуманенное зрение, сообщает Чемпионат.