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Стоматолог Рокниан назвала три ранних признака диабета во рту
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:36

Стоматолог Рокниан назвала три ранних признака диабета во рту

Стоматолог из Калифорнии, Вивиан Рокниан, подчеркивает важность обращения внимания на состояние рта, так как он может давать подсказки об общем здоровье и риске развития диабета. Она выделяет три основных признака диабета, которые могут проявиться во рту: трещины на языке, сухость рта и покраснение десен.

Эксперт призывает обратиться к врачу при обнаружении хотя бы одного из этих признаков, а также рекомендует проверить уровень сахара в крови. Кроме того, стоматолог предупреждает о других возможных признаках диабета, таких как частое мочеиспускание, потеря веса, зуд в области половых органов и затуманенное зрение, сообщает Чемпионат.

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