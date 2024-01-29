Врач Продеус подчеркивает важность правильного ухода за полостью рта

Врач и участник программы "Жить здорово!" на Первом канале, Андрей Продеус, подчеркивает важность правильного ухода за полостью рта для укрепления иммунитета. В ходе передачи, доступной на официальном сайте канала, он отмечает, что гигиеническая обработка рта способствует снижению опасных бактерий, улучшая работу иммунной системы.
Продеус рекомендует использование ультразвуковой щетки для удаления налета и ирригатора для эффективного очищения промежутков между зубами. Также врач подчеркивает важность чистки языка, что не только поддерживает здоровье зубов, но и способствует нормальному функционированию иммунной системы, сообщает Центральная Служба Новостей.
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