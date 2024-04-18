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В горах Кубани и Адыгеи было продлено штормовое предупреждение о лавиноопасности
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:10

В горах Кубани и Адыгеи было продлено штормовое предупреждение о лавиноопасности

Штормовое предупреждение о лавиноопасности продлено в горах Краснодарского края и Республики Адыгея до 21 апреля. Опасность схода лавин на высотах свыше 2 тыс. м над уровнем моря сохраняется.

Жителям и посетителям региона рекомендуется воздержаться от походов в горы во время снегопада и непогоды. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Предупреждение выдано на основе данных о лавиноопасной обстановке, сообщает ТАСС.

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