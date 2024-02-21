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В Андах обнаружено монументальное сооружение времен Стоунхенджа
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:41

В Андах обнаружено монументальное сооружение времен Стоунхенджа

В северных Перуанских Андах антропологи обнаружили монументальное сооружение докерамического периода, представляющее собой каменный круг из крупных вертикально расположенных валунов. Сооружение имеет диаметр около 18 метров и находится на высоте более 3000 метров над уровнем моря.

Ученые датируют его возведение 2850 годом до нашей эры, что делает его одним из древнейших образцов такой технологии строительства в регионе. Местные жители, занимавшиеся охотой и собирательством, использовали площадь для религиозных ритуалов в период перехода к сельскому хозяйству.

Находки на месте включают необработанный лазурит, кварцевые кристаллы и фрагменты керамических сосудов, датируемые примерно 500-200 годами до нашей эры. Это свидетельствует о продолжительном использовании площади на протяжении нескольких тысячелетий, хотя в конечном итоге она была заброшена по неизвестным причинам, сообщает МИР24.

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