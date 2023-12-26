Мать-одиночка из Великобритании выиграла в лотерею в 2003 году сумму в £800 тысяч и осталась недовольна

Несмотря на радостный момент победы, за четыре года она оказалась без денег и разочарована произошедшим.
Сразу после выигрыша, Арканд провела роскошную вечеринку и оплатила обучение сына в частной школе. Она также решила осуществить свою мечту и открыла ресторан морепродуктов. Однако финансовые проблемы привели к закрытию ресторана через полгода. Обратившись за помощью к консалтинговой компании, она не только не получила поддержки, но и столкнулась с увеличением налогов, что ускорило исчезновение выигранных средств.
Лиза Арканд призналась, что выигрыш в лотерею стал для нее "очень удручающим событием". Несмотря на приобретение нового дома и несколько отпусков с детьми, она в конечном итоге оказалась без гроша. Арканд подчеркнула, что опыт выигрыша в лотерею оказался гораздо менее блестящим, чем многие предполагают, и охарактеризовала его как "довольно депрессивный", сообщает ПолитАналитика.
Япония планирует создать в следующем году новую организацию под названием "Форум термоядерной энергетики"
Эта структура объединит частный сектор, правительство и научные круги с целью координации развития термоядерного синтеза. Форум будет заниматься анализом технологических потребностей отрасли, управлением ресурсами участников и предоставлением рекомендаций по правилам безопасности и технологическим стандартам.
Китаец бросил беременную тайку из-за того, что она забеременела девочкой
Китайский гражданин бросил свою тайскую девушку из-за того, что она забеременела девочкой. Перед этим он заявлял, что пол ребенка ему не важен, но когда узнал, что это будет дочь, прекратил общение.
"Сибур" расширяет производство импортозамещающего поликарбоната для автопрома
Казаньоргсинтез сообщает о двух новых марках, PC-022URС1 и PC-010URС, предназначенных для изготовления рассеивателей автомобильных фар. Эти марки позволяют полностью заменить импортное сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке.
Исследование выявило, что физическая активность может снизить расходы на медицину более чем на 70%
Исследование, проведенное Университетом Осаки и опубликованное в Journal of Transport & Health, подчеркивает важность физической активности для снижения расходов на медицину.