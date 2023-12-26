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Мать-одиночка из Великобритании выиграла в лотерею в 2003 году сумму в £800 тысяч и осталась недовольна
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:13

Мать-одиночка из Великобритании выиграла в лотерею в 2003 году сумму в £800 тысяч и осталась недовольна

Несмотря на радостный момент победы, за четыре года она оказалась без денег и разочарована произошедшим.

Сразу после выигрыша, Арканд провела роскошную вечеринку и оплатила обучение сына в частной школе. Она также решила осуществить свою мечту и открыла ресторан морепродуктов. Однако финансовые проблемы привели к закрытию ресторана через полгода. Обратившись за помощью к консалтинговой компании, она не только не получила поддержки, но и столкнулась с увеличением налогов, что ускорило исчезновение выигранных средств.

Лиза Арканд призналась, что выигрыш в лотерею стал для нее "очень удручающим событием". Несмотря на приобретение нового дома и несколько отпусков с детьми, она в конечном итоге оказалась без гроша. Арканд подчеркнула, что опыт выигрыша в лотерею оказался гораздо менее блестящим, чем многие предполагают, и охарактеризовала его как "довольно депрессивный", сообщает ПолитАналитика.

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