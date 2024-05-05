Даже в самых просторных и комфортабельных гардеробах могут появиться нежелательные посетители — маленькие бабочки, чьи личинки повреждают одежду. Как эффективно избавиться от платяной моли?

Обнаружили в своих шкафах мелких невзрачных бабочек? Это серьёзный повод осмотреть гардероб. Вероятнее всего, на любимых вещах вы найдете мелкие дырочки, и их придётся выкинуть.

Моль сама по себе не опасна для здоровья, не укусит и не помешает жизни, но может серьёзно повредить одежду из натуральных материалов, таких как мех или шерсть, включая шубы, дублёнки, пальто и шерстяные свитеры. Не хотите терять дорогие вещи? Тогда пора начинать борьбу с этим вредителем.

Моль также является аллергеном, способным вызывать негативные реакции. Патофизиолог Елена Парецкая поделилась советами, как быстро избавиться от моли, сообщает Doctorpiter.Ru.

Открыв шкаф, и увидев бабочку моли, следует незамедлительно приступить к действиям, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение вещей. Недостаточно убивать бабочек — основную угрозу представляют личинки, питающиеся тканью одежды.

Моль предпочитает натуральные материалы: кашемир, мех, шерсть и пух. Тёмное, тёплое и влажное место с немытыми вещами создаёт идеальные условия для размножения личинок.

Методы борьбы:

Осмотр и очистка: все повреждённые вещи следует безжалостно выбросить. Неповреждённые, но возможно заражённые вещи стоит обработать: отдать в химчистку, постирать при температуре выше 60 градусов или обработать паром. Тщательная уборка: вынув вещи, тщательно пропылесосьте шкаф. Лучше выбросить старые чехлы для одежды, так как их сложно идеально очистить. Воздух и свет: чаще открывайте шкафы, держите дверцы открытыми и перемещайте вещи. Моль не любит свежий воздух и яркий свет. Использование репеллентов: разложите в шкафу средства от моли: липкие ленты, коробочки, спреи или натуральные репелленты, такие как лаванда или полынь. Кварцевание и ультрафиолет: в больших шкафах или гардеробных можно использовать ультрафиолетовые лампы или кварцевание для дезинфекции.

Также не забывайте регулярно проветривать шкафы и проводить ревизию, чтобы предотвратить повторное появление моли.

Фото: commons.wikimedia.org/Charles J. Sharp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)