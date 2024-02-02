На новой строящейся дороге в сторону Крымского моста со стороны Краснодарского края длиной почти 120 км можно будет разгоняться до 120км/час, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".
Автотрасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь пройдёт в обход 11-ти населенных пунктов: хутор Белый, город Темрюк, поселок Южный склон, станица Курчанская, поселок Светлый путь Ленина, хутор Шапарской, хутор Коржевский, хутор Прикубанский, хутор Ханьков, станица Анастасиевская, город Славянск-на-Кубани.
Длина новой дороги составит 118,6 км. Будет два этапа строительства трассы. На первом длина составляет 68,5 км, а на втором — еще 50,1 км. Началось возведение этого линейного объекта в 2021 году, а срок окончание его строительства — конец 2024 года. Сейчас в начале года дорога уже готова на 59%.
В Братиславе 30 тыс. протестующих вышли на улицы
Поводом для многотысячных протестов, организованных партиями либеральной оппозиции Словакии, которые уже охватили примерно 20 городов страны, стали действия нового премьер министра Словакии.
КНДР провела очередные ракетные стрельбы
Сразу несколько крылатых ракет запустила сегодня КНДР со своего западного побережья. В какую сторону, и какое количество ракет было запущено, не уточняется. Это уже не первые испытания этой страной ракетного оружия за последние дни.
Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве
Такую идею озвучили несколько депутатов Госдумы.
Ипотека на вторичное жилье в России сократилась в 2023 году
На это повлияла высокая стоимость кредита, говорят эксперты.