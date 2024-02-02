На новой строящейся дороге в сторону Крымского моста со стороны Краснодарского края длиной почти 120 км можно будет разгоняться до 120км/час, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

Автотрасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь пройдёт в обход 11-ти населенных пунктов: хутор Белый, город Темрюк, поселок Южный склон, станица Курчанская, поселок Светлый путь Ленина, хутор Шапарской, хутор Коржевский, хутор Прикубанский, хутор Ханьков, станица Анастасиевская, город Славянск-на-Кубани.

Длина новой дороги составит 118,6 км. Будет два этапа строительства трассы. На первом длина составляет 68,5 км, а на втором — еще 50,1 км. Началось возведение этого линейного объекта в 2021 году, а срок окончание его строительства — конец 2024 года. Сейчас в начале года дорога уже готова на 59%.