Сегодня в полночь в Китае произошел инцидент на транспорте. В Гуанчжоу контейнеровоз врезался в опору моста, из-за чего часть дорожного полотна последнего обрушилась. В результате, ехавший по мосту автобус и, предположительно, несколько автомобилей, на скорости рухнули в воду. Один автомобиль упал прямо в пустой контейнеровоз.

Власти провинции Гуандун подтвердили, что пустой контейнеровоз врезался в мост Лисиньша. На время аварийно-спасательных работ мост перекрыт, сообщает РИА "Новости".