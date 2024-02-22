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В результате аварии в Китае машины попадали с моста в реку
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:57

В результате аварии в Китае машины попадали с моста в реку

Сегодня в полночь в Китае произошел инцидент на транспорте. В Гуанчжоу контейнеровоз врезался в опору моста, из-за чего часть дорожного полотна последнего обрушилась. В результате, ехавший по мосту автобус и, предположительно, несколько автомобилей, на скорости рухнули в воду. Один автомобиль упал прямо в пустой контейнеровоз.

Власти провинции Гуандун подтвердили, что пустой контейнеровоз врезался в мост Лисиньша. На время аварийно-спасательных работ мост перекрыт, сообщает РИА "Новости".

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