Ученые: пестицид DEET оказывает негативное воздействие на гены половых клеток

Пестицид DEET, используемый против комаров, оказывает негативное воздействие на гены половых клеток, вызывая массовую гибель и дефекты при их делении. Молекулярные биологи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что DEET изменяет активность генов в половых клетках, приводя к повышенному уровню окислительного стресса и изменениям в структуре хроматина.

Это открытие сделано в ходе исследований на червях-нематодах, где даже небольшие дозы DEET вызывают серьезные сбои в мейозе и нарушения в развитии клеток. Ученые выявили, что DEET мешает "считыванию" генов половых клеток, вызывая дестабилизацию структуры хроматина и гибель клеток, сообщает ТАСС.

DEET был создан в середине XX века для защиты от насекомых, и его точные механизмы действия пока не полностью известны.