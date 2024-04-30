Представители "Почта банка" рассказали, какие средства мошенники используют ля выманивания денег у россиян в праздничные майские дни. По словам экспертов, это и предложения о выплатах ветеранам, и оплата участия в акции "Бессмертный полк". В ход идут и "акционные предложения", такие как наиболее выгодный вклад или другие инвестиции.

Схема стандартная: запрашивание банковских реквизитов и коды для доступа к ним. Иногда просят скачать приложения, которые дают мошенникам полный карт-бланш. Специалисты призывают не поддаваться угрозам, просьбам, и перепроверять всю полученную информацию, перезвонив по официальному номеру банка - это можно сделать и по горячей линии.