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«Мама, я попал в аварию»: имитация голосов родственников для мошенников уже не проблема
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:00

«Мама, я попал в аварию»: имитация голосов родственников для мошенников уже не проблема

Пресс-служба Центробанка России предупредила своих клиентов о новой проблеме. По словам представителей, мошенники стали все чаще использовать специальные программы, позволяющие имитировать голоса родных и близких, чтобы втереться в доверие.

- Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные, - предупреждают специалисты. - Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону.

Теперь телефонное мошенничество стало более изворотливым - злоумышленники используют комбинированные схемы, создавая цифровой портрет жертвы. Для этого в ход идут и социальные сети, и другие открытые ресурсы в сети.

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