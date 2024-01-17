Пресс-служба Центробанка России предупредила своих клиентов о новой проблеме. По словам представителей, мошенники стали все чаще использовать специальные программы, позволяющие имитировать голоса родных и близких, чтобы втереться в доверие.
- Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные, - предупреждают специалисты. - Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону.
Теперь телефонное мошенничество стало более изворотливым - злоумышленники используют комбинированные схемы, создавая цифровой портрет жертвы. Для этого в ход идут и социальные сети, и другие открытые ресурсы в сети.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
Поскребли по сусекам: ФРГ заявила о сумме помощи Украине
В бюджет на военную помощь Украине заложили более семи миллиардов евро.
Россияне оказались без связи WhatsApp
Больше всего жалоб на сбои в работе – в республике Башкортостан.
В Москву доставили тело погибшей в Турции россиянки
Тело россиянки, погибшей в Турции, уже доставлено в Москву для последующего захоронения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Юлию Алчееву, директора филиала туристического страхования "Евроинс".