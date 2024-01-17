Пресс-служба Центробанка России предупредила своих клиентов о новой проблеме. По словам представителей, мошенники стали все чаще использовать специальные программы, позволяющие имитировать голоса родных и близких, чтобы втереться в доверие.

- Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные, - предупреждают специалисты. - Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону.

Теперь телефонное мошенничество стало более изворотливым - злоумышленники используют комбинированные схемы, создавая цифровой портрет жертвы. Для этого в ход идут и социальные сети, и другие открытые ресурсы в сети.