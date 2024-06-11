В России появился новый способ нажиться на учениках, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. Аферисты теперь лично сообщают школьникам, что узнали об их списывании на экзамене. Подобное уже происходило в екатеринбургских учебных заведениях, пишет российской интернет-издание E1. ru.

На этот раз мошенники притворяются контролёрами, которые присутствовали на месте проведения проверочной работы. Они пишут школьникам в личные сообщения о том, что стало известно об их списывании. Аферисты даже утверждают, что у них в наличие есть записи с видеокамер. После они начинают запугивать подростков тем, что отправят все доказательства в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Обеспокоенные дети просят, чтобы мошенники отправили им подтверждение о списывании на проверочной работе. После этого злоумышленники скидывают им ссылку, переход на которую предоставляет все личные данные человека и в том числе банковских карт, прикреплённых к номеру мобильного телефона. Дабы школьник не сорвал весь процесс, аферисты находят номер школы, в которой проходила работа. Таким образом, мошенники втираются в доверие, и запуганные ученики полностью им начинают доверять.

Со страхом столкнулись даже те ученики, которые изначально были уверены в самостоятельной сдаче экзамена. Дело в том, что некоторые из них боятся, что даже невинное действие может выглядеть как попытка списать. Одна из школьниц, которую мошенники обвинили в нечестном написании работы, сказала интернет-изданию, что ни в коем случае нельзя отвечать таким людям в социальных сетях.

В Башкортостане аферисты пошли ещё дальше и уже требуют от школьников провести выплаты из-за списывания на серьёзных работах. В пресс-службе Госсовета республики проинформировали, что учащимся приходили в личные сообщения заявления от первого заместителя министра образования Республики Башкортостан Айбулата Хажина об обнаружении подростков за списыванием.

Фото: I2ho7p (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)