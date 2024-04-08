В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвел ядовитый пухляк, известный своими ароматными, но опасными цветками, листьями и плодами.
Волчеягодник, также известный как волчье лыко или пухляк (Daphne mezereum), процветает в Теневом саду с высотой кустарника достигающей до 1,5 метров. Это растение, присутствующее почти во всей Европе и в ряде регионов России, характеризуется разнообразием цветов и ярко-красной ягодой.
Однако из-за своей ядовитости оно ограничено в использовании в декоративных целях.
Помимо этого, в "Аптекарском огороде" также цветет множество других растений, включая тюльпаны, нарциссы, подснежники и другие первоцветы, сообщает ТАСС.
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