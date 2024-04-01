1 апреля в Москве установлен температурный рекорд

В Москве 1 апреля зафиксирован рекордный максимум температуры воздуха, который достиг плюс 20,3 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подчеркнул, что это самый теплый день с начала года и далее также будет наблюдаться повышение температуры.
Рекорд тепла превышен на 2,5 градуса по сравнению с 1983 годом. Этот день также стал самым ранним в истории климатических наблюдений, когда температура достигла 20 градусов, ранее такое было зафиксировано только 4 апреля 1990 года, сообщает ТАСС.
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